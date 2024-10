FOTOD | Pidevalt välimusega eksperimenteeriv Laura Põldvere tuli seltskonda väga lühikese soenguga

Põhjus, miks Laura jagab elu kahe riigi vahel seisneb selles, et lauljatari ellu on saabunud armastus. „Hetkel jagame ühist aega Rooma ja Eesti vahel. See on ühtpidi vahva, teisalt on tõesti palju mõtisklemist ja organiseerimist. Samas mulle meeldib, et kogu aeg planeerid, kuidas käesolevat kuud lahendada ja mida järgmiseks planeerida. Minu iseloomule sobib selline ajajaotus hästi,“ sõnas lauljatar tänavu suvel Kroonikale."