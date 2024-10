„Miks nad seda arutama peavad?“ „Vallalise kaunitari“ Kaspar andis rinnapiima joomise jutuks toonud Marii Karellile humoorika vastulöögi

Septembrikuu lõpus kirjutasime , et TV3 saates „Vallaline kaunitar“ kaks aastat tagasi armastust otsinud massöör Kaspar Rooni alustas suhkruvaba sügist ja otsustas proovida oma lapse ema Pille rinnapiima. „Enne proovisin suhkruta ketšupit, nüüd proovin rinnapiima ilma suhkruta. Esimene emotsioon – veidi magusa maitsega! Meenutab natuke taimset piima, nagu kaerapiima. Ökotissid on sul,“ naljatles Rooni toona oma Instagrami storys elukaaslase suunas.

Antud teema mainiti ka teisipäevaõhtuses „Laseris“, kui Hunt rääkis enda toitumisest. Hunt tunnistas, et üks saade („Vallaline kaunitar“ - toim) tegi talle nii palju haiget, et ta kaotas iseennast täiesti ära. Karell vastas seepeale, et luges hiljuti uudiseid sellest, kuidas Hundi südame eest saates võidelnud Kaspar jõi elukaaslase rinnapiima.