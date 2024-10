Punkbändi Velikije Luki liige, näitleja ja laulja Ivo Uukkivi hüüdnimi on Munk. Oma põneva hüüdnime tekkeloost rääkis ta värskes Kroonikas lähemalt. „Ivar Heinmaa, praegune rindeoperaator, kes oli aastal 1974, või oli see 1975. aastal, minu pinginaaber mõnda aega, pani. Hüüdnimesid on mul millegipärast väga palju olnud. Ei saagi aru, miks,“ mõtiskles Uukkivi intervjuus.