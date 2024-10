Muusik Valge Tüdruk avameelselt teda kummitanud kõhuprobleemist: pärast seda ma ei olegi käinud enam Burger Kingis

Skandaalne laulja ja räppar Valge Tüdruk jagas TikTokis võrdlemisi piinlikku lugu enda nüüdseks seljatatud kõhuprobleemist. Lauljatar, kelle hittlugu „Hr maakler“ on viimase ajal noorte südamed võitnud, kirjeldas juhtunut järgenvalt: „Paar aastat tagasi olid mul ülikooli katsed ja mingite inimestega sealt otsustasime siis tellida India toitu, mis oli mega hea, aga veits liiga spicy (vürtsikas – toim). Järgmisel päeval läks mul kõht niimoodi lahti, et see ei olnud isegi lihtsalt nagu vedel supp, vaid heledad tükid olid igal pool potis laiali.“