VIDEO | „Panin oma silmad ja kõrvad kinni ning kiljusin täiest kõrist.“ Sisulooja Maria Rannaväli sai tõeliselt hirmsa olukorra osaliseks

Maria sõnas platvormil Tiktok, et oli Halloweeni pargist enne selle põgusat külastust palju kuulnud ja tahtis seda ka ise kogeda. „Mõtlesin siis eile, et ma lähen ka sinna. Kõik oli tore, alguses Tivoli... väga vahva. Kallis pilet, aga mis seal ikka,“ sõnas Maria, et kõigepealt külastas ta Tivolit, mis pargi ees asus ning seejärel suundus ta Halloweeni parki.

„Ma kõnnin seal pargi alguses ja järsku näen, et üks tüdruk lihtsalt jookseb täie pasaga mööda sealset alleed tivoli poole. Ja ma vaatan, et talle jookseb järgi klounimaksiga vend,“ kirjeldas sisulooja parki sisenemist. Juba see vaatepilt ajas talle hirmu naha vahele.

„Järgmine hetk tuleb minu poole mootorsae ja veel hirmsama maskiga tüüp,“ meenutas ta. „Ma lihtsalt tardusin ühele kohale. Panin omad silmad ja kõrvad kinni ning kiljusin täiest kõrist - nii, et mu kurk valutas.“

„Ja teate, mis on parim osa? Ma maksin 12 eurot ja ma ei läinudki sinna parki,“ lisas ta. „Viimane kord, kui ma kuskile hirmsasse kohta lähen!“

Ka Kroonika külastas Halloweeni parki lauluväljakul, kui see 18. oktoobril avati. Parki tutvustas meile Tivoli Tuuri produtsent Lauri Viikna, kes kinnitas, et just pimedas peaks seal küll väga õudne olema.

Eraldi atraktsioonina on Halloweeni parki üles seatud õuduste maja. „Meil vedas, siin lauluväljakul on üks hoone, mis on praegu kasutuseta. Meil õnnestus see turvaliseks teha ja teha sellest päris ehtne õuduste maja,“ tutvustas veel Viikna. Tema sõnul kasutasid varem mahajäetud maja satanistid oma rituaalide läbiviimiseks.

Park on avatud kuni 3. novembrini.