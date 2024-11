Eesti Laulu žürii on valiku teinud: viisteist võistluslugu pääsevad otse finaali

Eesti Laulu tänavused finalistid kuulutab „Ringvaade“ välja novembri esimestes saadetes. Esmaspäeval, 4. novembril on otsesaates žürii liige Jüri Pootsmann ja teisipäeval, 5. novembril Tanja Mihhailova-Saar. Eesti Laulu 15 võistluslugu saab esmakordselt kuulata 6. detsembril. 16. võistleja selgub jaanuari alguses ja selle osas saab kaasa rääkida ka rahvas.

„Juba teist aastat järjest valib Eesti Laulu finalistid välja suur žürii, et eri valdkonna professionaalide kõrv ja kogemus annaks meile parima tulemuse. Sama oluline on ka arvamuste mitmekesisus, sest nagu aastad on näidanud, siis ei Eesti Laulul ega suurel Eurovisioonil ole ühte kindlat võiduvalemit. Iga konkurss üllatab omanäoliselt,“ märkis ERR-i elamussaadete juht Karmel Killandi.