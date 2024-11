Esimene edasipääseja teada! Kaisa Ling ja Räpina Jack jõudsid Eesti Laulu finaali

Saates rääkis Kaisa, et ta sooviks, et inimesed mõtleksid rohkem selle peale, milline imeline objekt vann on. Ta tõi välja, et vann on olnud inimestega koos antiiksetest aegadest peale. Vanniga seoses olid tal mitmeid erinevaid põnevaid mõtteid. Kaisa võttis „Ringvaates“ üle ka loo, mille ta vannis istudes vannile esitas. Pärast seda soovitas Kaisa inimestel rohkem naerda ning sõnas, et lolliks jääda ta ei karda.