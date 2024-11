Õhus on armastust! Liina Raud näitas oma itaallasest kallimat

Augusti lõpus avaldas viimased kaheksa aastat Ameerika Ühendriikides elanud Liina Kroonikale antud intervjuus, et tema ellu tuli täiesti ootamatult üks itaallane, kes on elanud Chicagos juba kakskümmend aastat. „Tema on vähemalt eurooplane, aga oleme siiski pärit eri kultuurist. See väga loeb, kus üles kasvad, millised tõekspidamised lapsepõlvest kaasa võtad. Itaalia perekond on muidugi väga tore – tingimusteta toetav ja armastav,“ rääkis Liina.