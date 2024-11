„Vist viisi ikkagi pean!“ Andrei Zevakin valis seekordseks Eesti Laulu duetipartneriks lavakogemuseta kallima Kelli-Karita

Teisipäevases „Ringvaates“ selgus, et Andrei Zevakin on taaskord Eesti Laulu finaali pääsenud. Kui Zevakin on juba kogenud lauluvõistlusel osaleja, siis tema kallim Kelli-Karita Jefimov võtab elus esimest korda suurel laval mikrofoni kätte.