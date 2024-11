„Ta maksab Käärijä ja Joosti eest kätte!“ Rahvusvahelised Eurovisioni fännid ennustavad Tommy Cashile Eesti Laulu võitu

Eesti Laulul on avaldanud seekordsed 15 finalisti, kes selgusid žürii valikul. Nendeks on: Räpina Jack feat. Kaisa Ling („Tule“), Tuuli Rand („Rem“), ANT („Tomorrow Never Comes“), Felin („Solo Anthem“), Anna Sahlene („Love Me Low“), Stereo Terror („Prty Till the End of the World“), An Marlen („Külm“) ja Elysa („The Last to Know“), Minimal Wind („Armageddon“), Andrei Zevakin feat. Karita („Ma ei tea sind“), Gem98 („Psycho“), Frants Tikerpuu („Trouble“), Janek („Frozen“), Joelle („Eyes Don’t Lie“) ja Tommy Cash („Espresso Macchiato“).