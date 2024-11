FOTO | Taas meestele õrnusi jagamas! Ekrelane Rain Epler nautis Kalev/Cramo mängu kaaslase embuses

Poliitik Rain Epler on ka varem pilke püüdnud meestele jagatud õrnustega. Juulikuus toimunud festivalil jäi Epler kaamerasilma ette, kui jagas musisid ja kallistusi nii naistele kui meestele.

Ekrelase meelas musipilt pani toona ka netirahva korralikult kihama. Poliitiku musifoto pakkus platvormil X palju nalja ja kõneainet, sest foto on vastuolus EKRE väärtustega. Siiski leidus ka inimesi, kes väitsid, et tänu praegusele skandaalile meeldib neile nüüd Epler hoopis rohkem kui enne. Üks säutsuja tõi aga esile, et Epler suudlevat kurikuulsal fotol abielumeest.