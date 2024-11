VIDEO | „Võibolla olen lausa Selveri käruga laval.“ Tuuli Ranna Eesti Laulu lavasõu võib üllatada

Tuuli Rand tahab seekordsel Eesti Laulul oma lavasõuga üllatada ja kindlasti endast parima anda. Kõik detailid veel sõu osas paigas ei ole. Lauljatar arvab, et esmalt tuleb muusikavideo ära teha ja siis sellest lähtuvalt saab ta oma lavasõu kokku panna.

Rand kinnitab, et muusikaäris on üldse tänapäeval kulukas olla ja nii ka nõuab Eesti Laulul osalemine omajagu ressursse. „Video tegemine on väga suur kulu ja laulu tegemine ka ikkagi.“