INTERVJUU | Minimal Wind on taas Eesti Laulu finaalis! Solist Elisabeth Tiffany: nädal aega tagasi nutsin, sest ei teadnud, mida oma eluga peale hakata

Minimal Wind osaleb tänavu Eesti Laulul teist korda. 2022. aasta lauluvõistluse finaalis teise koha pälvinud ansambel tunnistas Kroonikale, et toona ootamatult osaks saanud tuntusesse suhtusid nad suure tõsidusega, kohati sai sellest isegi kinnisidee. Praegu on bänd aga positiivselt üllatunud, et sai edasi lauluga, mis möödunud aastal valituks ei osutunud.