Elina Nechayeva oma lapse huvitavast nimest: see sobib nii poisile kui tüdrukule!

Elina sõnas Õhtulehele antud täiendavas kommentaaris, et beebi sai nime õige omapärasel moel. „Flo appis (raseduse jälgimise app) näitab marjades ja puuviljades, kui suur on kõhuelanik ja kui ma nägin, et ta on oliivi suurune, siis tegin nalja, et see on ju väga tore, harv ja rahvusvaheline nimi ning tulevaseks brändinguks ka hea. Lisaks sobib nii poisile kui tüdrukule ja nii see nimi sündis,“ tähendab Elina.