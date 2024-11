KLÕPS | Kelly Sildaru naasis pärast vigastust taas oma vahva lemmikuga koeraspordi juurde

Kelly Sildaru postitas Instagrami pildid, kus ta poseerib koos enda neljajalgse sõbra Kiraga. „Käisin Kiraga üle pika aja võidujooksul! Minu põlvevigastuse tõttu on olnud kaheaastane paus, kuid mul on nii hea meel, et saan oma lemmiktiimikaaslasega taas võistelda!“ kirjutas ta postituse alla.

„Saime 8. koha ajaga 16:55.0 ja meie keskmine tempo oli 4.21/km – uus isiklik rekord! Minu esialgne eesmärk oli joosta veidi alla 5.00/km. Nüüd on vaja rohkem trenni teha, et Kiraga sammu pidada!“ lisas Sildaru.

Neljajalgse sõbra sai Kelly endale toonase klassiõe Amani Kiivika käest, kui tema haskil sündisid pojad. „Amani saatis mulle neist fotosid. Kui ma Kira pilti nägin, siis teadsin kohe, et see on minu koer,“ sõnas Sildaru möödunud suvel Kroonikale antud intervjuus. Vigursuusatajat paelusid Kira eri värvi silmad ja see saigi määravaks: „Need silmad tõmbasid mind kohe tema poole.“

Sildaru koera nimi on osaliselt inspireeritud Colombia päritolu lauljanna Shakira nimest. Kuna Kira emal oli pikk nimi, kuid teda kutsuti lühema nimega, siis mõtles ka Kelly panna Kirale pikema ja uhkema nime, mida oleks hea lühendada. „Tegin nalja, et paneme nimeks Shakira ja hakkame Kiraks kutsuma. Aga Kira jäi tema pärisnimeks, Shakira ei olnud see päris õige.“