Tommy Cash on Eurovisionile sõitmises kindel: ma ei usu, et Eesti Laul loll on

Tommy Cash oli kindel, et pääseb Eesti Laulu finaali. „Ma sees alati tundsin, et te kindlalt valite selle loo,“ lausus ta. „Ma ei usu, et Eesti Laul loll on, ma ei usu, et te jätaks sellise võimaluse, et ma seal osaleks, välja. Ma arvan, et ma suudaks Eestit kõige paremini esindada,“ on muusik enesekindel.