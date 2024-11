INTERVJUU | Eurolaulja Anna Sahlene on katsetanud kätt Stefani lapse hoidjana. „Saame hästi läbi, ta on väga heasüdamlik mees“

Ükskord juhtus tõesti nii, et ma ei saanud edasi. Ma kirjutasin toona laulu koos Olliega. Ta tuli Rootsisse Stockholmi koos oma trummarist isaga (Jüri Mazurtšak – toim), keda ma juba pikalt tean. Tema isa oli muide minuga „Runaway“ loo ajal laval. Ta ütles, et ma pean Olliega kohtuma, kuna ta on väga andekas. Sel ajal ei olnud Ollie veel Eestis tuntud. Niisiis me kirjutasimegi Olliega koos loo, lisaks tuli kampa rootslannast laulukirjutaja Linnéa Deb. Kahjuks ma ei teadnud, et Eesti Laulule lugu esitades peavad olema Eesti ja välismaised laulukirjutajad tasakaalus. Nii et kahjuks meie lugu diskvalifitseeriti.