„Rannamaja“ staar ja onlyfansitar Helena Klaar tegi avastuse: tegelikult need augud ei kasva kinni

Mitmete kõrvaaukudega Helena Klaar tegi aasta tagasi endale kaks kõrvaauku juurde. Nädal aega tagasi eemaldas Helena kõrvast aga ühe ehte ega saanud seda enam kõrva tagasi, ta pidi pöörduma salongi. „Auk oli alles, pani selle mulle tagasi.“

„Ma mõtlesin, et kui ma seal juba olen, siis ma teeksin siia kõrva veel mingi augu,“ rääkis Helena oma teisest, vasakust kõrvast. Enda arvates suutis sisulooja selles kõrvas paar aastat tagasi ühe kõrvaaugu kinni kasvatada. „Aga ei, ta sai ka sealt läbi, nii et pikk jutt lühidalt: kui sa auke katki ei tee või neid väga hullult ei näpi, siis tegelikult nad ei kasva kinni, kui need on kvaliteetselt tehtud,“ lausus ta üllatunult.

Kroonika tegi hiljuti ülevaate sellest, mis tõsielusarja „Rannamaja“ osalistest tänaseks saanud on. Tallinnas elav Helena Klaar (26) on sukeldus „Rannamaja“ ellu toona TalTechis õppides. Nüüdseks on ta saanud bakalaureusekraadi keemia ja keskkonna valdkonnas ja õpib magistriõppes soojusenergeetikat.

Samuti teenib ta raha erootikasaidil OnlyFans ja töötab ööklubides tantsijana. Augusti lõpus rääkis Klaar Kroonikale, et sügisest hakkab tema elu igas valdkonnas rohkem käima. „Praegu on päris umbes postkast, ma olen natuke paha, mul on nii palju muid asju ja siis ma üritan kuidagi seda aega leida ja jälle lükkan edasi,“ kirjeldas Klaar koostööpartneritele vastamist.