Andrei Zevakin teravalt Eesti Laulu konkurent Tommy Cashi kohta: ta läheb tagasi koju

Kolmapäeva õhtul postitas TikTokki video juutuuber Andrei Zevakin, kutsudes oma fänne tema ja kallima Kelli-Karita (artistinimega Karita) poolt Eesti Laulul hääletama. Video all olevaid kommentaare vaadates näib, et mitmed Zevakini jälgijad on hoopis tema konkurendi Tommy Cashi austajad.

„Sorry, aga Tommy Cash läheb seekord,“ sõnas üks jälgija, kelle kommentaar on praeguseks hetkeks juba 550 meeldimist kogunud. „Ta läheb koju tagasi tõesti, jep,“ vastas Zevakin teravalt, andes mõista, et tema Cashi võidus nii kindel ei oleks.

Mitmed kommenteerijad avaldasid, et elavad just Tommy Cashile kaasa, kuid muidugi on ka neid, kes Zevakinit ja Karitat toetavad. Üks fänn tunnistas, et Zevakin saab tema hääle ainult Karita pärast.

Kuigi Eesti Laulu lood ei ole veel avalikud, siis on seni palju kõmu tekitanud just Tommy Cashi lauluvõistlusel osalemine. Artisti eeliseks on kindlasti tema rahvusvaheline tuntus ja suur fännibaas.

Eesti Laul 2025 finaalis osalevad: Ant Nurhan („Tomorrow Never Comes), Soome-Rootsi artist Felin („Solo Anthem“), rootslanna Anna Sahlene („Love Me Low“), Stereo Terror („Prty Till the End of the World“), An-Marlen („Külm“), Elysa („The Last to Know“), Minimal Wind („Armageddon“), Andrei Zevakin ft. Karita („Ma ei tea sind“), Gem98 („Psycho“), Frants Tikerpuu („Trouble“), Janek („Frozen“), Joelle („Eyes Don’t Lie“) ja Tommy Cash („Espresso Macchiato“).

Rahval on võimalik hääletada lauluvõistluse finaali veel üks, 16. laul. ERR Menu teatel selgub konkursi 16. võistluslugu Raadio 2 veebihääletuse teel hiljemalt jaanuari alguses.

Eesti Laul 2025 finaalkontsert toimub 15. veebruaril Unibet Arenal.