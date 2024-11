KLÕPS | Jürgen Ligi jagas pilti oma kerkivast majast. Kommentaariumis läks agaraks aruteluks

Nimelt on tal käsil majaehitus.

Pildi alla on ilmunud rohkelt kommentaare. On neid, kes ministri tegevuse peale aplodeerivad. „Väga kena. Loodus on alati ilus ja kui selle sisse ka oma elamise lood... Lihtsalt naudi,“ märgib üks. „Armas pesa ilusas kohas!“ lisab teine.

Ent on ka teist sorti tagasisidet. Näiteks kahtleb üks mees, kas hoone on ikka kaldast 50 meetri kaugusel. Ta leiab, et seadus on selline, aga poliitikute kohta see ei käivat.

„Mul on kahju ja ma vabandan. Kaugus veest ei ole tõesti 50 meetrit, 100 on,“ torkas Ligi selle kommentaari all vastu.

Üks inimene näiteks pahandas, et reformierakondlased teenivad tema teada kuuga rohkem, kui mõni inimene teenib aastaga.

Ülekaalus on siiski positiivsed kommentaarid.

Kroonika on varem kajastanud, et hoone kerkib Värska kandis Õrsava järve juures. Ligi on tegutsenud nobedalt. Kinnistu soetas ta kevadel.

„Kuni linnas töötan, kulub põhiaeg siin, aga unistan rohkem maal olemisest,“ sõnab Jürgen. Ta lisab, et ei kavatse niipea päriselt maale elama kolida, ehkki on hingelt lõunaeestlane. „Olen hakanud esimest korda elus ehitama. Küll mitte oma käega, aga olen end mõelnud maainimeseks.“