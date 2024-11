HARULDANE FOTO | Vaata, millised näevad nüüd välja Toomas Hendrik Ilvese avalikkuse eest kõrvale hoidvad lapsed

Toomas Hendrikut tulid tähtsal päeval toetama tema neli last: Juulia Kristiine (31), Luukas Kristjan (37), Hans Hendrik (8) ja Kadri Keiu (23). Kui Kadri Keiu on Toomas Hendrikut saatnud tänavusel presidendiballil Estonia kontserdimajas ja möödunudaastasel presidendi roosiaia vastuvõtul, siis teised endise presidendi lapsed on rohkem avalikust elust eemale hoidnud ega pole Ilvesega koos glamuurseid üritusi väisanud.