Eesti Laulu finalisti An-Marleniga juhtus õnnetus. Lauljatar pidi eeloleva kontserdi tühistama

Selle aasta augustis ja septembris oli An-Marlenil koos lauljatari Helezaga Kroonikas podcast „Soundcheck“. Ühes podcast’i osas rääkis An-Marlen, et kannatas noorena koolikiusu all. „Ma justkui tundsin, et ma ei kuulunud mitte kuskile,“ meenutas An-Marlen, et pidi kooliajal vanemate õpilaste kiusu taluma ning tal läks veel aastaid, et sellest üle saada.