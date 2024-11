Esimest korda Eesti Laulul osalev Zevakini pruut Karita valmistub finaaliks: kas te saate aru, et ma ei ole mitte kunagi mikrofoni laulnud

Karita sõnul oli Eesti Laulu pääsemine tema senise elu suurim üllatus. Nüüd on Karitat ees ootamas väga tihedad kolm kuud, sest lisas Eesti Laulu pingele on tal ka igapäevatöö juuksurina ja koostöö Borwzyga. „Nüüd hakkab räigelt kõva töö pihta. Ma arvan, et mu naabrid ei saa järgmised kolm kuud magada.“

Karita teatas, et hakkas kaks korda nädalas laulutunnis käima, tema lauluõpetaja on Anu Aimla. „Hea uudis on see, et ta ütles, et küll saab, kõike saab!“ vahendas Karita lauluõpetaja sõnu, mis talle lootust Eesti Laulu finaali heaks etteasteks annavad. „Ma käisin täna esimeses laulutunnis. Ma ei oska lihtsalt mitte midagi öelda. See on crazy (hull – toim).“