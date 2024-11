Epp Kärsin oma kaaslasest: ta tuli täpselt siis, kui olin mõelnud, et tegelikult mul polegi meest vaja

Negatiivne suhtekogemus mõjus Kärsinile lõppkokkuvõttes hästi. „See tekitas minus vajaduse rohkem iseendaga tegelema hakata. Me, naised, võime olla vahel väga rumalad, naiivsed ja usaldavad. Mu eelmine elukaaslane ütles, et armastus ei tohi haiget teha, aga samal ajal elas topeltelu,“ kirjeldas ta kogemust.

Praeguses suhtes on Epp õnnelik. „Suhe, mille olen nüüd oma kaaslasega loonud, on üles ehitatud kindlale vundamendil, kus iga detail on hoolikalt valitud. Lasin ühel hetkel kõigest lahti ja siis tuli mu ellu Tema. Mul on väga äge mees. Ta tuli täpselt siis, kui olin mõelnud, et tegelikult mul polegi meest vaja,“ avaldas naudingutekoolitaja enda praeguse suhte tagamaid.