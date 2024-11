VIDEO | „Masin.“ Mihhail Kõlvart tähistas sünnipäeva jõusaalis musklit pumbates

2022. aasta märtsis tuli avalikkuse ette, et muidu eraelu kiivas saladuses hoidnud Kõlvart on sõudnud abieluranda Anastassia Kovalenkoga. Anastassia võttis uueks perekonnanimeks Kovalenko-Kõlvart.

Tänavu suvel andis Mihhail Kroonikale intervjuu, kus rääkis, et nad kasutasid abikaasaga võimalust käia Eestis erinevates paikades. „Võtsime meelega iga koha jaoks paar päeva, nii et mahuksid sisse töökohtumised ja saaks ka niisama ringi vaadata. Käisime Võrus, Räpinas, Viljandis ja paljudes teistes kohtades. Narvas ööbisin esimest korda, kui olime seal võidupüha paraadi ajal. Muidugi olen ma Narvas käinud, aga mitte kunagi ööbinud, vaid hommikul tulnud ja õhtul läinud. Graafik oli mul tehtud nii, et ühel päeval sõitsime Ida-Virumaalt Lõuna-Eestisse. Väga huvitav on vaadata, kui mitmekülgne on Eesti ja meie inimesed. Igal pool on oma omapära.“