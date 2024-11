Eero Spriit kaugsuhtest oma kallimaga: selline kooselu vorm sobibki mulle kõige rohkem

Tiiule antud intervjuus räägib Eero, kui ta on üksi Eestis, siis on ta Katrinile truu. „Selline kooselu vorm sobibki mulle kõige rohkem.“

Eero kinnitab, et ta kodu Eestis on korras ja puhas, hoolimata sellest, et seal naishinge pole. „Ega segadust ei tahaks küll, noh selles plaanis, et sokid vedelevad söögilaual ja padi kraanikausis. Iga asi on omal kohal ja kui seda segamini ei aja, siis polegi vaja midagi koristada,“ ütleb Eero ja lisab, et põrandat puhastab tal robot, aga tolmu tuleb endal pühkida.

2022. aasta septembris rääkisid Eero ja Katrin Kroonikale, kuidas nende suhe välja näeb. „Iga päev kirjutame, teeme ka videokõnesid. Kati joob šampust ja mina konjakit - suhtleme video vahendusel -, kui on mingid tähtpäevad. Kogu aeg on igatsus, armastus on nii suur. Igatsus on magus valu, mis hoiab armastuse elus,“ ütles toona Eero, kes ei usu, et ta Katrinist enam paremat naist leiaks.

Katrini sõnul sobivad nad Eeroga hästi kokku. „See on väga oluline, et me tahame samasuguseid asju, meil on mõlemal selline olek, et iseennast tuleb õnnelikuks teha, mitte oodata, et partner lahendab mingeid muresid või aitab sul karjääri teha, mida inimesed ootavad suhtelt teinekord. See on hästi levinud, et leiaks ma kellegi, siis oleks hästi kõik,“ sõnas Katrin.

