Mihhail Kõlvart oma abikaasale kingitud kleitidest: Anastassia teenib praegu piisavalt, nii et saab ka ise endale kleite osta

Anastassiaga abielludes tulid Mihhaili ellu ka kaunid kleidid, mida ta ikka kaasale pidulikeks sündmusteks soetada aitab. „See on midagi uut, aga kuna puudutab mulle olulist ja kallist inimest, siis see uus on kahtlemata huvitav. Kui küsite raha kohta, siis ka Anastassia teenib praegu piisavalt, nii et saab ka ise endale kleite osta. Muidugi tahan aga mehena talle neid võimaldada. See on rohkem au küsimus.“