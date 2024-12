Annely Peebo oma elukaaslasest: ta pole isegi mu kehakaalu erinevatel eluetappidel kunagi kritiseerinud, vaid soovinud, et ise end hästi tunneks

Peebo sõnul on Sascha harjunud ooperiprimadonna pideva lennus olekuga. „Ta on oma soovides väga tagasihoidlik, on mind palju toetanud, pärast esinemisi oodanud ja pole kunagi armukade. Ta pole Isegi mu kehakaalu erinevatel eluetappidel kunagi kritiseerinud, vaid soovinud, et ma ise end hästi tunneks,“ naerab Annely. „Olen südamerahuga pikkadel projektidel käinud, sest tean, et poisid ja kodu on hoitud.“