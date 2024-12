INTERVJUU | Kunagine tõsielustaar ja Playboy jänku Printsessi-Triinu elab USAs nagu kuninga kass, kuid mõlgutab mõtteid lahutusest. „Kui ma läheksin kohtusse, siis võidaksin nagunii“

Kolimine on seotud minu abikaasaga, kellega abiellusin 2012. aastal. Sellest on juba päris palju aega möödas. Ma töötasin tol ajal, kui oma abikaasaga kohtusin, Hugh Hefneri Playboy klubis Macaus. Saime tuttavaks tegelikult aga Eestis, ta töötas USA saatkonnale. Veidi aja pärast palus ta, et läheksin talle Hawaiile külla ning seal palus ta juba mu kätt. Peale seda kolisingi lõpuks USAsse. Vahepeal elasime ka neli aastat Hawaiil, seejärel Washingtonis ning siis neli aastat Jaapanis Okinawas. Jaapanis saingi oma poja, kes on nüüdseks kuueaastane. Praegu elame USAs San Diegos juba neli aastat.