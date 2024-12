Näosaate finaali ajal saalis viibinud Reigo Tamme ema: olen teinud väga palju telefonikõnesid

Kuna konkurents oli tihe, tuli võit suure üllatusena. „Loomulikult ma lootsin, aga kindel ei olnud,“ kommenteerib Erika. Ta lisab, et on ka ise Reigot hääletamisega toetanud. „Olen teinud väga palju telefonikõnesid,“ tunnistab ta ausalt.

„Ma tulin siia saatesarja sellise mõttega, et ma tahan lihtsalt teha väga head etteasted,“ avaldas Reigo Kroonikale antud videointervjuus, kelle jaoks oleks olnud mõistetav ka see, kui ta ei oleks finaali pääsenud. „Kui ma sain finaali, siis ma mõtlesin, et kui ma saan kolmanda või neljanda koha, on väga hästi. Kui ma saan teise või esimese, siis see tundub kuidagi uskumatu minu jaoks. Ja nüüd juhtuski ime!“ rääkis näosaate võitja.