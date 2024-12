„Juba see sõna tekitas minus judinaid.“ Miks ei ole aastakümneid kooselu nautinud Kristen Michal ja Evelin Oras abiellunud?

Praeguseks natuke üle nelja kuu peaministriametit maitsta saanud Kristen Michal (49) on olnud Evelin Orasega (49) koos ligi 30 aastat, kuid abieluni pole paar senini jõudnud. Evelin tunnistas Naistelehele, et selle süü saab ta enda kanda võtta.

„Mul tekkis juba lapsena trots, et tüdruku saatus on abielluda. Juba see sõna tekitas minus judinaid. Ma ei vaja abi, saan ise ka hakkama,“ selgitas ta. Teiseks pole naisel unistust kanda ilusat valget kleiti, sest ta on saanud kanda kauneid kleite ka selleta. „Praktilise poole pealt on lastest erinev perekonnanimi reisimisel tähendanud seda, et neilt küsitakse piiril, kes ma olen.“

Aastate jooksul on Evelin säranud Kristeni kõrval mitmel avalikul üritusel. Tema kaunid presidendi vastuvõtu kleidid on pea igal aastal pälvinud palju kiidusõnu. Paar on varasemalt rääkinud, et naudib koos restoranis, teatris ja kinos käimist, kuid kõige rohkem meeldib neile ikkagi Evelini valmistatud kodune söök. Restoranis õhtustamine on paari jaoks pigem pidulik erand.

Kaunis Tallinna kodu

Kristeni ja Evelini pere oli üks sajast, kes 2008. aasta majandusbuumi ajal miljööväärtuslikku paika laenuga korteri ostis. Michalite pere elab hubases ja avaras, 110-­ruutmeetrises läbi kahe korruse kulgevas korteris Lutheri kvartalis, kus kunagi asus Tallinna vineeri- ja mööblikombinaat. Neljatoalise korteri laed on nii kõrged, et õhuakrobaat saaks seal tsirkusenumbreid esitada. „Meil oma kodu suhtes muid ootusi polnudki, kui et ümbrus oleks turvaline ja lapsed saaksid jalgsi koolis käia,“ meenutas Evelin koduostu 2021. aasta Kroonika kodu-erile.

Kristen ja Evelin kasvatavad koos kolme last: 8-aastast Oskarit, 18-aastast Magnust ja 21-aastast Karli.

