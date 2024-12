„Kas ta on tulnud mõnitama seda üritust?“ Eesti Laulu palad ajasid Sky Plusi saatejuhtides kired lõõmama

Raadioeetris arvustasid laule Alari Kivisaar , Maris Järva ja Siim Taba. Nad panid kõrva peale 2025. aasta Eesti Laulu 15-le väljakuulutatud ja avalikustatud võistlusloole ja püüdsid välja selgitada, kas nende seas on mõni, mis väärib konkurssi võitu.

Kivisaar selgitas, et tema hindab lugusid Eurovisioni võtmes, mitte kas mõni lugu on oma stiilis hea pala. Tema lähtus hinnates sellest, et lugu, mis läheb Eestit esindama, saaks Eurovisionil normaalse koha.