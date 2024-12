„P. Diddy käis ja pani isiklikult mulle õli peale!“ Andrei Zevakini ja Karita muusikavideo kirglik voodistseen võeti üles presidendisviidis

„P. Diddy käis ja pani isiklikult mulle õli peale!“ naljatles Zevakin võtete vahepeal, viidates seksikuritegudes vahi all olevale räpimogulile, kes kasutas väidetavalt ohtralt beebiõli oma ohvreid väärkoheldes. Kuum voodistseen, kus Zevakin on palja ülakehaga, filmiti uhkes presidendisviidis. Mitmetes kaadrites sai näha juutuuberit ja tema juuksurist kallimat ka kuumi suudlusi jagamas.

Kivisaar oli saates üllatunud, et Karita ja Zevakin koos elavad. „Pereprojekt või? See on nagu see Laikrete perebänd. Nüüd on siis Zevakinite perebänd,“ ütles ta.