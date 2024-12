Kas „Edekabeli“ peale on keegi solvunud? Henrik Normann: olen siit-sealt kuulnud, kas ikka oleks võinud olla nii ja kas naa...

Eelmisel aastal tõdes Normann saates „Stuudio“, et parodeerimise peale pole inimesed kas solvunud või on nad lihtsalt vaikinud. „Üldiselt ma ei pea seda probleemiks. Mingit jagelemist, kaklusi ja pahandusi pole mul olnud... Vaid mõned üksikud nende paarikümne aasta jooksul, mida olen siit-sealt kuulnud, et kas ikka oleks võinud olla nii ja kas naa...aga üldiselt saadakse aru. Me oleme püüdnud sõbralikku joont hoida,“ ütleb Normann.

Kroonika kirjutas detsembri alguses, et pealinna mehest Normannist on saanud saaremees. Normann on end sisse sättinud majakeses Hiiumaal, kuhu toredad inimesed on alati oodatud. Et aga kohalikud ta päris omaks võtaksid, selleks võib kuluda aastaid.