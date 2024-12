ENNE JA NÜÜD | Blondist brünetiks. Katri Teller on aastaga suure stiilimuutuse läbinud

Sel sügisel ilmunud Kroonika edukate-erist teatas Teller, et tema uskumuse järgi algab füüsiline tervis vaimsest tervisest. Vaadates ajas tagasi, leiab ta, et emotsionaalselt hapras kohas olemine lõppes tema jaoks tihti sellega, et ta kohtles kehvasti ka oma keha.

Täna oskab Katri enda sõnul juba paremini jälgida oma keha ja kui ta tunneb end väsinuna, siis puhkab. „Olen elus kokku puutunud paljude rahaliselt edukate inimestega, kes minu arvates on elus ebaedukad. Võid ju pappi kokku lahmida, aga kui juba mitmes pere on lõhki, armukeste rivi näeb välja nagu töötute järjekord Savisaare kriisiaegse propagandaürituse ajal ja varbaid vaadates näed vaid kõhtu, siis kuidas sellist inimest üldse edukaks nimetada saab? Mulle tundub, et noorem põlvkond on siin vanematele pigem eeskujuks, sest tervist väärtustatakse täna kõrgemalt ja väga palju räägitakse ka vaimsest tervisest.“