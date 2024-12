Liis Lemsalu rääkis tuurikaaslase sisse! Ott Lepland pidi raadioeetris selgitama, miks ta kodu nii piinlikult puhas on

Saatejuht Pille Minev palus Star FMi hommikuprogrammis muusikuid, et nad üksteise kohta mõne veidruse välja tooksid. Esimesena anti sõna Liis Lemsalule, kes rääkis, et jõudis hiljuti lauluproovide tõttu esimest korda Ott Leplandi juurde koju. Lemsalu kirjeldas, et muidu tore ja ilus kodu, aga üks detail jäi talle kohe silma – nimelt oli Leplandi kodu piinlikult puhas. Selle väitega nõustus ka tuurikaaslane Eleryn ning paljastus pakkus kõigile palju nalja.

Lepland aga asus kohe end kaitsma ning sõnas, et see oli puhtaks tehtud spetsiaalselt nende jaoks. „Praegu näiteks on mu kodu väga segamini,“ rääkis Ott. Ta lisas, et koristab enamjaolt ise, kuid vahel on tal ka abiline. Saatejuhid pakkusid kohe, et tegu on laulja emaga, Ott aga lükkas väite ümber.

„Mul on niimoodi, et nipet-näpet asjad teen ise. Aga põrandate ja klaaspindade pesemiseks tuleb appi koristaja, ma ei viitsi põrandaid pesta. Korra kuus tõmbab ta põrandad ja peeglid üle. Aknaid peseb ta kord poole aasta jooksul. Ülejäänud toimetustega saan ise hakkama,“ kirjeldas laulja oma koristusrutiini.

Ta täiendas, et põrandad tõmbab ta tolmuimejaga siiski ise üle, kuid kui pesuks läheb, siis on see koristaja ülesandeks. „Masin peseb mu pesu, masin peseb mu nõud. Ise olen diivani peal ja kõik saab puhtaks,“ rääkis Lepland. Teema naerutas nii saatejuhte kui ka Liisi ja Eleryni ennast. „See oli minu jaoks probleem,“ toonitas Lemsalu naljatledes. Saatejuht Pille Minev lisas, et ta on Liisiga nõus ja liiga puhas on ohumärk.

Muusikute südantsoojendav jõulutuur saab alguse juba sellel kolmapäeval Tallinna Kaarli kirikus. Trio astub üles viies erinevas Eesti paigas Tallinnast Moosteni. Piletid on saadaval Piletitaskus!

