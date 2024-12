Joone alla jääjad. Vaata, kes kandideerisid Eesti Laulule, aga žürii valikusse ei saanud

Igal aastal esitatakse Eesti Laulu konkursile sadu laule, mis avalikkuse ette sellisel kujul varem ei ole jõudnud. Tänavu otsustasid korraldajad kuulajaid rõõmustada ja tuua nendeni pea kõik konkursile esitatud lood, et sel moel anda platvorm võimalikult paljudele artistidele ja lauludele, mis põhivalikust kõrvale on jäänud, kirjutab ERRi portaal Menu .

Eesti Raadio mobiilirakenduses on kuulutavad ka 117 laulu, mis žürii valikust kõrvale jäid. Nende seas on nii uusi tegijaid kui ka kunagisi Eesti Laulu veterane. Millised artistid siis proovisid laulukonkursi finaali saada, kuid paraku ukse taha jäid? Kõiki nimesid ei too me siinkohal välja, kuid märgime ära tuntumad üritajad.