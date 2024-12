Eesti Laulu lohutusvooru pääsenud Marta Lotta Kukk: ERR oleks võinud raadiovooru veelgi enam esile tõsta

Esmaspäevast on Eesti Raadio mobiiliäpis ja Raadio 2 erilehel kuulamiseks väljas need 20 lugu, mis võistlevad 16. finaalikoha nimel. Raadiovooru pääsenute hulgas on ka superstaarisaatest tuntuks saanud Marta Lotta Kukk, kelle arvates võinuks ERR raadiovooru rohkemgi reklaamida.