„On olnud tore aeg, ei kahetse!“ Saara Nüganen tegi lapse sünni järel tähtsa karjääripöörde

Mullu veebruaris emaks saanud Saara Nüganen (32) loodab, et uus aasta tuleb väljakutseterohke ja töine. Kuigi Saara naudib emarolli, soovib ta nüüd taas rohkem ka näitlemisele pühenduda. Ta peab end väga ratsionaalseks loomeinimeseks ja seetõttu hoobilt uutele pakkumistele rohelist tuld ei näita. Saara on kindlameelne, ent kaalutlev. Nii eraelus kui töös tunneb ta õiged valikud ära oma sisemise kompassi järgi. Tema jaoks on oluline täpselt teada, miks ja mida ta teeb. Ja ka see, mida tahetakse talle pakutava rolli kaudu öelda. Novembri lõpus jõudis Go3 eetrisse lõbus ja südamlik komöödiasari „Bussijaam“, kus Saara kehastab lausa kaheksat eri karakterit. Kui muidu on talle hingelähedasemad olnud draamarollid, siis „Bussijaama“ tehes õppis ka komöödiarolle nautima.