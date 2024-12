Kas Elisa Kolk tegi krüptilise vihje, et on vallaline? Lauljatar: olen oma eluga armastuses edasi liikunud

Saatejuhid Romi Hasa ja Kristjan Gold tervitasid hommikusaates lauljatar Elysat ehk Elisa Kolki, kes osaleb Eesti Laulu konkursil. Tema pala „The Last to Know“ on tekitanud parasjagu elevust, kuna spekuleeritakse, et see räägib tema ärimehest kallima Indrek Rahumaa ja kunagise sõbranna Brigitte Susanne Hundi kurikuulsast afäärist.