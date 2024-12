Paras peavalu: Eesti Laulu finalisti sunnitakse oma nime ära vahetama!

Meta platvormi klienditeenindusega suheldes tuli välja, et Joelle’i nimeline artist on maailmas juba olemas. Ta on teinud oma nime ametlikuks kaubamärgiks ning selle ülemaailmselt ära patenteerinud. Ehk seda ei ole lubatud kellelgi teisel kasutada. Ilma ühegi hoiatuseta pandi kinni Eesti artisti Instagram ning kustutati Spotifyst ka tema laulud ära.

Johanna Elise on seetõttu kohustatud enne Eesti Laulul lavale astumist ära muutma oma artistinime ja kõik sellega seonduva, et vältida suuremasse juriidilisse probleemi sattumist. Mainime ka ära, et Johannal oli artistinimi Joelle kasutusel alates kevadest ning nime alt ka välja antud esimene singel „Say what you say“.