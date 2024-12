Ant pürgib esimest korda Eurovisionile: minu eesmärk on pakkuda publikule unustamatut emotsiooni ja viia Eesti Eurovisionil uuele tasemele

Aasta tagasi talendisaate „Eesti otsib superstaari“ 9. võitjaks kroonitud Ant avaldas kohe, et tema järgmine eesmärk on esindada Eestit Eurovisionil. Eesti Laulu esitletud finaallugude hulgas oli ka Türgi päritolu Anti laul „Tomorrow Never Comes“, mis on kirjutatud koos Merili Käsperi ja Berliini-põhise Rootsi hitimeistri Kim Wennerströmiga.