KUULA | Johannes Ermi võiduintervjuu sai muusikastuudios uue kuue

„Minu unistus oli see, et mul oleks ülikooli lõpetamise järel oma meeskond, millega saaksin tipptasemel jätkata: kus oleksid treenerid, abistajad, arstid ja nii edasi. Et saaksin rahus sportida ja iga mure korral oleks olemas inimene, kelle poole pöörduda. Lisaks on meeskonna eesotsas taas minu esimene treener Holger Peel, kellel on olemas selge visioon ja eesmärk. See, mida ma praegu teen, on lapsepõlvest peale olnud minu unistuste töö – olla sportlane,“ rääkis Erm intervjuus Tervis Plussile.