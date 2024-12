„Kas oled mõistuse juures?“ Katrin Lust sai jõululaupäeval ootamatu kõne, mis pani ta elukaaslase kukalt kratsima

Lust tunnistas, et veedab jõule kõige parema meelega oma perekonna seltsis. „Võiks arvata, et olen tohutult edev ja armastan tähelepanu ja pidusid, kuid tegelikult tõmbab kõik see tähelepanu mind väga errorisse. Mulle tegelikult väga meeldib, et jõulud on selline urus olemise aeg, kus keegi väga ei tülita. Ma mõtlen just võõraid inimesi,“ avaldas Lust raadioeetris.

„Jõulud on võib-olla isegi ainus aeg aastas, kus inimesed ei helista oma muredega,“ tõdes Lust, kes saab „Kuuuurija“ autorina iga päev keskmiselt kümme kõnet hädas inimestelt. Lust on sellega siiski harjunud, kuid kord sai ta üllatava kõne lausa jõululaupäeval.

„Ma mäletan, kuidas mingisugused inimesed kuskil Viljandimaal olid kodutuks jäänud. Nad olid purjus peaga oma ülemusele vahele jäänud. Ja siis ülemus oli nad kuskile tänavale visanud korterist. Siis küll mäletan, et küsisin elukaaslase käest: „Kuule, kas nad võivad meie juurde tulla?“ Ja siis Oliver (Katrin Lusti elukaaslane - toim) vaatas mind suurte silmadega. Ütles: „Kas sa oled nagu mõistuse juures? Tule nüüd mõistusele, pane see telefon ära. Kindlasti ei või nad meie juurde tulla,“ meenutas Lust keerulist olukorda. „Siis sain aru, et mul on see töö natukene kruvi logisema pannud,“ lisas ta.

Üldiselt on inimesed Lusti sõnul jõulupühade ajal viisakad ja saadavad pigem sõnumi. Telefon on aga Lustil alati sees, sest kunagi ei või teada, millal on mõni pommuudis tulemas.

Kuula pikemalt edasi SIIT!

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada