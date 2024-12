FOTOD | Laura Põldvere veetis jõule oma armastatuga

„Maa peal on inimhääl üheks täiuslikumaks muusikainstrumendiks. Ja seda instrumenti peab häälestama. Inimese hing on see, mida peab häälestama,“ tsiteeris Põldvere oma Instagrami postituses Arvo Pärti. Samas postituses on näha ka pilte Põldvere emast Martinast.