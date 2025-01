Kopsakas summa! Eesti Laulu finalist Janek avaldas, kui palju raha tal lauluvõistluse peale kulub

Janekule (30) pole Eesti Laulu lauluvõistlus võõras - mees on lauljanna Grete Paiale 2013. aastal loole „Päästke noored hinged“ taustalauljana abiks olnud kui ka kümme aastat hiljem sooloartistina looga „House of Glass“ end Eesti Laulu finalistide hulka laulnud. Nüüd kaks aastat on möödus ning Janek on taas rivis oma looga „Frozen“.