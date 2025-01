Peaministri elukaaslane Evelin ei ole kunagi tahtnud abielluda: ma olen Kristenile keelanud ära abieluettepaneku tegemise

Kristen Michal on ainus Eesti peaminister, kes ei ole abielus ja seda oma elukaaslase veendumuste tõttu. Selle nädala värskes Kroonika kaaneloos tõdes Evelin, et tal ei ole olnud vajadust abielluda. „Mul on üks hea tuttav, kes abiellus selleks, et minna Ameerikasse elama. Mees oli riigiametis ja seda peeti sobimatuks, et nad ei ole abielus. Aga peaminister ei pea ju olema abielus! Miks arvame, et ainult abielu on eeskuju? See on kokku lepitud formaalne toiming. Perekond on püha, aga abielu ju ei ole. Perekonna pühadust hindan väga – et oleme algusest peale koos, meil on ühised lapsed ja me saame koos vanaks. Aga et seal vahel peab olema mingisugune kokkulepe abielu näol – miks? Et naine ei jääks tänavale? Aga ma ei ole kaitsetu,“ selgitab Evelin.