Jaanus Saks valab Eesti Laulu skandaalis õli tulle: olen tuttavatelt muusikutelt kuulnud, kuidas asjad tagatubades käivad

Oma Facebooki seinale pika kirjutise postitanud Saks (38) on ka ise Eesti Laulul osalenud. Ta arvab, et enamik lauluvõistlusel osalevaid muusikuid on ühepäevaartistid, kes kaovad pärast üritust kui tina tuhka. „Milleks ja kellele seda vaja on?“ küsib ta.