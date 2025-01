Maailmakuulsa tiktokkeriga kohtunud Tommy Cash: me võidame Eurovisioni!

Track Star sai tuntuks tänu klippidele, kus pandi tavalised inimesed tänaval muusikaviktoriinis proovile. Jack Coyne laseb inimestele eri žanrite muusikat ja palub neil arvata, millise artistiga on tegu. Coyne’i videod on nüüdseks nii populaarsed, et viktoriinis soovivad osaleda ka kuulsad artistid, sisuloojad ja isegi poliitikud.

Näiteks on tema videotes osalenud Ed Sheeran, Nelly Furtado, Imagine Dragonsi ninamees Dan Reynolds ja Charli XCX. Eelmisel sügisel oli Track Stari videos osalemine presidendikandidaat Kamala Harrise kampaania osa. Track Stari populaarseimat videot on vaadatud üle 15 miljoni korra.

Nüüd jõudis kätte Tommy Cashi kord. Enne kui Track Stari eestvedaja Jack Coyne hakkas Cashi teadmisi proovile panema, esitas ta mõned küsimused Cashi enda ja ka Eesti kohta.

Küsimusele „Millist muusikat eestlased kuulavad?“ vastas Cash enesekindlalt, et just teda. „Ma olen edetabelites praegu esikohal,“ viitas ta, et tema lugu „Espresso Macchiato“ jõudis olla mõned nädalad Spotify top-50 liider. Nüüdseks on Eesti Laulu favoriit kukkunud kodumaises arvestuses 13. kohale.

Videost saab selgeks, et Cash on juba kindel, et just tema võidab Eesti Laulu. „Tead, me läheme Eurovisionile. Ma pean sinna saama, aga oleme juba peaaegu seal,“ teatas ta. Seepeale märkis Coyne, et võib vabalt Cashiga Šveitsi kaasa sõita. „Diil, lähme võidame Eurovisioni ära! Te kuulsite seda siit esimestena,“ märkis siis Cash.

Artikli ilmumise ajaks on kõnealune video kogunud TikTokis üle 450 000 vaatamise. Kuna Track Stari videod on populaarsed ka Instagrami reels’ides, võib eeldada, et see on jõudnud mõnesaja tuhande huviliseni ka seal.

