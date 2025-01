Taavi Immato restoraniskandaali taustal: me ei ole väga väljas sööjad

Naine avaldas toona TikTokis video, kus näitas paari õhustamist kahe Michelini tärniga pärjatud restoranis 180°. Ta näitas sotsiaalmeedias nende istekohti, kus kõik toidud valmisid nende silme all.

Õhtu jooksul serveeriti neile kuus käiku ning neile pakuti nii homaari kui ka tuvi. Tema video püüdis palju TikToki kasutajate tähelepanu ning nii mõnigi neist uuris, kui palju paaril nooblis restoranis einestamine maksma läks. Pille-Riin otsustas neile uue videoga vastata. Selgus, et kokku läks paaril restoranis 654 eurot, lisaks jätsid nad veidi üle 10 protsendi suuruse tipi. Pille-Riini video all imestas nii mõnigi kommenteerija väljamineku suuruse üle. „Mõnel on kuupalk selline.“

Äsja tegi Kroonika Taaviga intervjuu. Videoklipis välja toodud eine kõrge hind põhjustas palju vastukaja. Kui tihti väljas söömas käite?

„Pean tunnistama, et me ei ole väga väljas sööjad. Meile meeldib kodus süüa valmistada. Kodus teen, mis isutab. Inimene peab ju kolm korda päevas sööma, sellest pääsu pole. Võimalusi köögis toimetamiseks jagub,“ kostis Taavi vastuseks.

„See ei tähenda, et ma teeks iga päev hullult keerulisi toite ja mitme tunni roogasid. Olen väga lihtsate ja maitsekate toitude austaja. Aasia köögist on mulle külge jäänud, et saab lihtsalt hakkama – liha pannile, maitseained ja kaste peale, keedad kokku ja ongi valmis. Riis kõrvale kümne minutiga või munanuudlid, mis valmivad neli minutit.“

Süüa teeb tema sõnutsi see, kellel on aega. „Arvan, et 50/50 tuleb. Ühiskokkamine Pille-Riiniga on väga tore. Alati on palju-palju lihtsam koos teha.“

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada